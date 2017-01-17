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Донской: правительство согласовывает условия аукциона на Эргинское месторождение

Экономика и бизнес ТЭК
17 января, 14:57 UTC+3 НИКЕЛЬ ОБЛАСТЬ/ 17, января. /ТАСС
Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал журналистам, что компания готова к созданию консорциума для участия в аукционе
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НИКЕЛЬ /МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 17 января. /ТАСС/. Дата проведения аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пока не определена, условия аукциона проходят процедуру согласования на правительственном уровне. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"По Эргинскому (нефтяному месторождению) пока еще даты нет, пока идет процедура согласования уже между правительством и другими органами власти", - сказал Донской.

Вместе с тем министр отметил, что ему не известно о намерениях "Газпром нефти" создать консорциум для участия в аукционе, о чем ранее заявлял глава компании Александр Дюков.

"Слышал о Фонде прямых инвестиций (РФПИ - прим. ред.), который возглавляет Кирилл Дмитриев, но я бы не стал забегать вперед, потому что постоянно конфигурация меняется, появляются новые партнеры", - добавил Донской.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал журналистам, что компания готова к созданию консорциума для участия в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение. При этом он отмечал, что возможные партнеры еще не определены.

В декабре 2016 г. Донской сообщал о переносе сроков объявления аукциона с 2016 г. Это предусмотрено распоряжением правительства, в которое, по словам Донского, будут внесены изменения в связи с переносом сроков.

Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

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