Газпром требует признать банкротом основного поставщика тепловой энергии в Омске

ОМСК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" подала в Арбитражный суд Омской области исковое заявление о признании банкротом муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой тепловой энергией обеспечиваются более 90 % потребителей Омска, сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаз Омск" в понедельник.

"По данным на 23 января 2017 года, просроченная дебиторская задолженность муниципального предприятия Омска "Тепловая компания" за потребленный природный газ составляет 288,9 млн рублей. Задолженность компании за потребленный природный газ сформировалась с апреля 2016 года и увеличилась с 1 января 2016 года более чем в 12 раз", - уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что "Тепловая компания" нарушает график погашения задолженности, установленный судом 14 июня 2016 года в рамках мирового соглашения, и договоренность между мэром Омска Вячеславом Двораковским и генеральным директором "Газпром межрегионгаз Омск" Виктором Варжиным по оплате до конца 2016 года 185 млн рублей. К настоящему времени из этой суммы было перечислено только 33,8 млн рублей. Получить комментарий у представителей "Тепловой компании" корреспонденту ТАСС не удалось.

Муниципальное предприятие Омска "Тепловая компания" производит тепловую энергию в 27 котельных и обеспечивает ее транспортировку от 10 котельных города и 4 источников омского филиала ОАО "ТГК-11". Протяженность тепловых сетей компании, по которым обеспечивается теплоснабжение более 90% потребителей города, составляет 1001 км.

ООО "Газпром межрегионгаз Омск" является единственным поставщиком газа на территории Омской области по цене, регулируемой государством. На долю компании приходится 89,2% всего регионального рынка природного газа. По данным поставщика, на 1 января 2017 года суммарная задолженность клиентов компании составляет 777,8 млн рублей. В 2015 году Омской области было поставлено свыше 2,945 млрд кубометров природного газа.