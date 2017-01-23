Бензин Аи-92 и Аи-95 в России за неделю подорожал на 14 и 11 коп.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 16 - 20 января 2017 г. в среднем по стране выросли на 14 коп. и 11 коп. до 35,7 руб. и 38,6 руб. за литр соответственно, свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Резкий рост цен на Аи-92 отмечен в Южном и Сибирском федеральных округах, где этот вид топлива подорожал на 16 копеек, до 36,96 руб. и 35,1 руб. за литр соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 40,081 тыс. руб. за тонну, что на 447 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 393 руб. до 40,219 тыс. руб. за тонну.

Цены на Аи-95 также существенно выросли в Южном федеральном округе - на 17 коп., до 40,23 руб.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41,424 тыс. руб. за т, что на 343 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 293 руб. до 41,158 тыс. руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 299 руб. и составила 44,263 тыс. руб.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов за отчетную неделю выросла на 18 копеек и достигла 37,35 руб. за литр. С начала года этот вид топлива уже успел подорожать на 0,5%.