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Антипинский НПЗ в 2016 г. снизил объем переработки на 3,7%, но увеличил ее глубину

Экономика и бизнес ТЭК
23 января, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Запуск на Антипинском НПЗ в промышленную эксплуатацию установки глубокой переработки мазута позволил заводу увеличить глубину переработки нефти до 98%
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© New Stream Group

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Антипинский НПЗ (Тюменская область, актив группы компаний New Stream Group) в 2016 году снизил объем нефтепереработки на 3,7% по сравнению с 2015 годом - до 7,8 млн тонн, при этом глубина переработки увеличилась, сообщает группа компаний.

"Полученные производственные показатели стали результатом улучшений технологии переработки, роста глубины переработки, а также оптимизации процесса производства, что в свою очередь, по предварительным подсчетам, позволило повысить общую выручку предприятия с 154 млрд рублей в 2015 году до 156 млрд рублей в 2016 году", - отмечается в сообщении.

Запуск на Антипинском НПЗ в промышленную эксплуатацию установки глубокой переработки мазута позволил заводу увеличить глубину переработки нефти до 98%, полностью отказаться от производства мазута и увеличить выход дизельных фракций до 46%, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в 2016 году НПЗ более чем в два раза увеличил производство дизельного топлива стандарта Евро-5. "К концу года производство летнего дизтоплива достигло 2,1 млн тонн (в 2015 году - менее 1 млн тонн), зимнего и межсезонного дизтоплива - 209 тыс. тонн (в 2015 году - 62 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

Группа компаний New Stream Group учреждена бизнесменом Дмитрием Мазуровым более десяти лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В группу также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.

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