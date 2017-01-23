МПР против субсидирования из бюджета строительства судов 3D-сейсмики для Росгеологии

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 января. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии (МПР) выступило против субсидирования из бюджета РФ холдингу Росгеология на строительство специализированных судов для проведения 3D-геологоразведки арктического шельфа, так как проект может не окупиться. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской.

"Мы считаем, что от любого вложения должен достигаться эффект, как в частном, так и в государственном. Когда мы рассматривали возможность государственного вложения, возникли вопросы объемов спроса на эти услуги, когда будут построены суда - это уже за 2020 год", - сказал он.

По его словам, министерство сомневается, что после 2020 года у услуги 3D-сейсмики будет необходимый спрос.

"Там не такие уж большие объемы, поэтому мы еще раз предложили Росгеологии посмотреть, какие частные инвестиции можно привлечь", - отметил министр.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что планы госхолдинга "Росгеология" занять существенное место в разработке шельфа под угрозой. Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, Минприроды и Минэкономики раскритиковали планы построить для Росгеологии сейсморазведочные суда за счет 15 млрд руб. из бюджета. До этого официального подтверждения позиции от министерства не было.