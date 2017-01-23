"Газпром" и "Лукойл" обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым в рамках рабочей встречи вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе возможность увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Сосногорском ГПЗ, сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

"Стороны обсудили ход реализации генерального соглашения о стратегическом партнерстве. В частности, речь шла о поставках газа в рамках ранее заключенных договоров и перспективах увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа на Сосногорском ГПЗ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече были рассмотрены и ряд других проектов, представляющих взаимный интерес.

Между "Газпромом" и "Лукойлом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого "Лукойл" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома", а также ведутся совместные геологоразведочные работы в Каспийском море.

С 9 октября 2015 г. на Сосногорский газоперерабатывающий завод "Газпрома" поступает ПНГ с северной группы месторождений ООО "Лукойл-Коми".