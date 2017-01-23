"Газпром" и "Лукойл" обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым в рамках рабочей встречи вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе возможность увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Сосногорском ГПЗ, сообщается в пресс-релизе "Газпрома".
"Стороны обсудили ход реализации генерального соглашения о стратегическом партнерстве. В частности, речь шла о поставках газа в рамках ранее заключенных договоров и перспективах увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа на Сосногорском ГПЗ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече были рассмотрены и ряд других проектов, представляющих взаимный интерес.
Между "Газпромом" и "Лукойлом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого "Лукойл" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома", а также ведутся совместные геологоразведочные работы в Каспийском море.
С 9 октября 2015 г. на Сосногорский газоперерабатывающий завод "Газпрома" поступает ПНГ с северной группы месторождений ООО "Лукойл-Коми".