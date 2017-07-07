"Газпром нефть" и Repsol будут покупать участки в ХМАО, прилегающие к СП "Евротэк-Югра"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и испанская Repsol подписали меморандум о развитии сотрудничества в России, который формализует намерения сторон по изучению, приобретению и освоению лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе, прилегающих к активам их совместного предприятия "Евротэк-Югра". Об этом говорится в сообщении российской компании.

"Меморандум о взаимопонимании подтверждает заинтересованность сторон в дальнейшем развитии компании "Евротэк-Югра" - совместного предприятия "Газпром нефти" и Repsol, а также формализует намерения сторон по изучению, приобретению и освоению лицензионных участков в ХМАО, прилегающих к активам "Евротэк-Югры", - отмечается в сообщении.