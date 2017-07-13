"Газпром нефть" получила кредитный рейтинг АКРА "ААА" со стабильным прогнозом

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило "Газпром нефти" высокий долгосрочный рейтинг кредитоспособности "ААА" (RU) со стабильным прогнозом по национальной шкале для Российской Федерации, сообщает компания.
"Рейтинг отражает оценку агентством бизнес-профиля компании: высокий уровень запасов углеводородов, а также показатели объема и глубины переработки, сильный уровень диверсификации добывающих активов и рынков сбыта. В числе факторов, оказавших влияние на оценку, агентство отмечает высокий уровень корпоративного управления "Газпром нефти", сильную поддержку со стороны основного акционера - ПАО "Газпром", низкую долговую нагрузку, высокую рентабельность бизнеса и уровень финансовой прозрачности компании", - говорится в сообщении.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич подчеркнул: "Газпром нефть" первой среди компаний российского нефтегазового сектора получила столь высокий рейтинг АКРА".
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, которые представляют финансовый и корпоративный сектор. Объем уставного капитала агентства составляет более 3 млрд рублей.