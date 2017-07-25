"Газпром нефть" строит в Омске один из крупнейших в РФ комплексов замедленного коксования

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") начал строить установку замедленного коксования (УЗК) с годовой мощностью в 2 млн тонн. Компания планирует, что строительство будет завершено в 2020 году., сообщает "Газпром нефть".
Новый комплекс позволит обеспечить дополнительный выпуск светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, увеличить выпуск высококачественного нефтяного кокса - сырья для алюминиевой промышленности - за счет переработки тяжелых нефтяных остатков предыдущих стадий производства.
В компании отмечают, что УЗК станет одной из самых крупных установок такого типа в России. Проект ранее получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
"В состав УЗК войдут пять секций, в том числе секция коксования, блок газофракционирования, секция очистки сжиженных углеводородных газов и регенерации амина. Инфраструктурные объекты строящейся установки включают блок обезвоживания, хранения, транспортировки и отгрузки кокса в железнодорожные вагоны. Проектная документация УЗК разработана компанией "Рустехнип". Лицензиаром технологии выступает один из мировых лидеров в области процессов замедленного коксования, компания Foster Wheeler", - сообщают в компании.
Программа модернизации реализуется на Омском нефтезаводе с 2008 года. Результатом первого этапа программы стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию ОНПЗ превысят 300 млрд рублей.
Проект строительства комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ входит в периметр второго этапа модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.
Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.
Россия в настоящий момент реализует программу технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов. Для этого в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Первоначально окончательным сроком модернизации был установлен 2015 год, но затем он был перенесен на 2020 год, в том числе из-за резкого падения маржинальности переработки в России.