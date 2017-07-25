Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" строит в Омске один из крупнейших в РФ комплексов замедленного коксования

Экономика и бизнес ТЭК
25 июля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Он позволит обеспечить дополнительный выпуск светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, увеличить выпуск высококачественного нефтяного кокса - сырья для алюминиевой промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") начал строить установку замедленного коксования (УЗК) с годовой мощностью в 2 млн тонн. Компания планирует, что строительство будет завершено в 2020 году., сообщает "Газпром нефть".

Новый комплекс позволит обеспечить дополнительный выпуск светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, увеличить выпуск высококачественного нефтяного кокса - сырья для алюминиевой промышленности - за счет переработки тяжелых нефтяных остатков предыдущих стадий производства.

В компании отмечают, что УЗК станет одной из самых крупных установок такого типа в России. Проект ранее получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

"В состав УЗК войдут пять секций, в том числе секция коксования, блок газофракционирования, секция очистки сжиженных углеводородных газов и регенерации амина. Инфраструктурные объекты строящейся установки включают блок обезвоживания, хранения, транспортировки и отгрузки кокса в железнодорожные вагоны. Проектная документация УЗК разработана компанией "Рустехнип". Лицензиаром технологии выступает один из мировых лидеров в области процессов замедленного коксования, компания Foster Wheeler", - сообщают в компании.

Модернизация ОНПЗ

Программа модернизации реализуется на Омском нефтезаводе с 2008 года. Результатом первого этапа программы стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию ОНПЗ превысят 300 млрд рублей.

Проект строительства комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ входит в периметр второго этапа модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

Россия в настоящий момент реализует программу технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов. Для этого в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Первоначально окончательным сроком модернизации был установлен 2015 год, но затем он был перенесен на 2020 год, в том числе из-за резкого падения маржинальности переработки в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама