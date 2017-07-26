Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" в I полугодии увеличила продажи судовых масел на 7,5%, до 7,4 тыс. тонн

Экономика и бизнес ТЭК
26 июля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

География поставок судовых масел в 2017 году расширена за счет новых российских и зарубежных портов на Каспии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы" ("Газпромнефть-СМ") в первом полугодии 2017 года реализовала 7,4 тыс. тонн судовых масел, что на 7,5% (около 500 тонн) превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщает компания.

"География поставок судовых масел в 2017 году расширена за счет новых российских и зарубежных портов на Каспии. Наиболее востребованными продуктами в первом полугодии стали моторные масла Taro 30 DP 40 и Delo 1000 Marine 40 для четырехтактных судовых двигателей, которые используются на ледоколах, танкерах, контейнеровозах, круизных и других судах в качестве главных двигателей и дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

В "Газпром нефти" отмечают, что в 2017 году наблюдается рост спроса на смазочные материалы для судовых двигателей, работающих на низкосернистом и экологичном топливе. "Газпромнефть-СМ" увеличила объем реализации такой продукции в первом полугодии в 9 раз - до 140 тонн.

По словам директора филиала "Газпромнефть-СМ" в Санкт-Петербурге Романа Мирошниченко, высоких производственных показателей компании удалось достичь за счет оптимизации продуктового портфеля, в частности, вывода на рынок высокотехнологичных судовых масел, а также расширения географии поставок. "Одна из главных задач компании в 2017 году - повышение уровня технических сервисов. Работа в этом направлении уже обеспечила дополнительный рост объемов продаж премиальной продукции", - добавил он.

"Газпромнефть-СМ" - дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в ноябре 2007 года и специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания располагает шестью производственными площадками в России, Италии и Сербии. Общий объем производства составляет 500 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей в год.

Реализацией судовых масел занимается филиал "Газпромнефть-СМ" в Санкт-Петербурге. Компания производит и поставляет продукцию на суда "Совкомфлота", Росморпорта, "Роснефтефлота", "Норильского никеля" и других российских и зарубежных судовладельцев. Благодаря интеграции в глобальную сеть снабжения Chevron, клиенты компании имеют возможность получать судовые масла в более 500 портов по всему миру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Киев прекратил подачу электроэнергии в ДНР
6
Источник: послы ЕС согласовали санкции против России из-за скандала вокруг Siemens
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама