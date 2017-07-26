"Газпром нефть" в I полугодии увеличила продажи судовых масел на 7,5%, до 7,4 тыс. тонн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы" ("Газпромнефть-СМ") в первом полугодии 2017 года реализовала 7,4 тыс. тонн судовых масел, что на 7,5% (около 500 тонн) превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщает компания.

"География поставок судовых масел в 2017 году расширена за счет новых российских и зарубежных портов на Каспии. Наиболее востребованными продуктами в первом полугодии стали моторные масла Taro 30 DP 40 и Delo 1000 Marine 40 для четырехтактных судовых двигателей, которые используются на ледоколах, танкерах, контейнеровозах, круизных и других судах в качестве главных двигателей и дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

В "Газпром нефти" отмечают, что в 2017 году наблюдается рост спроса на смазочные материалы для судовых двигателей, работающих на низкосернистом и экологичном топливе. "Газпромнефть-СМ" увеличила объем реализации такой продукции в первом полугодии в 9 раз - до 140 тонн.

По словам директора филиала "Газпромнефть-СМ" в Санкт-Петербурге Романа Мирошниченко, высоких производственных показателей компании удалось достичь за счет оптимизации продуктового портфеля, в частности, вывода на рынок высокотехнологичных судовых масел, а также расширения географии поставок. "Одна из главных задач компании в 2017 году - повышение уровня технических сервисов. Работа в этом направлении уже обеспечила дополнительный рост объемов продаж премиальной продукции", - добавил он.

"Газпромнефть-СМ" - дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в ноябре 2007 года и специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания располагает шестью производственными площадками в России, Италии и Сербии. Общий объем производства составляет 500 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей в год.

Реализацией судовых масел занимается филиал "Газпромнефть-СМ" в Санкт-Петербурге. Компания производит и поставляет продукцию на суда "Совкомфлота", Росморпорта, "Роснефтефлота", "Норильского никеля" и других российских и зарубежных судовладельцев. Благодаря интеграции в глобальную сеть снабжения Chevron, клиенты компании имеют возможность получать судовые масла в более 500 портов по всему миру.