"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" завершила модернизацию битумной установки на Омском нефтеперерабатывающем заводе, что позволило расширить ассортимент вяжущих материалов и увеличить срок ее работы без остановки на ремонт с 2 до 4 лет. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей, сообщает "Газпром нефть".

Модернизация установки также способствовала увеличению количества марок выпускаемых на заводе битумов - до 14. "Ключевое отличие обновленного ассортимента предприятия - расширенный перечень эксплуатационных параметров каждой марки. Это дает потребителям возможность выбора того продукта, который будет наиболее долговечным при использовании в конкретной климатической зоне и при определенной интенсивности дорожного движения", - говорится в сообщении.

"Модернизация битумной установки на Омском НПЗ направлена на решение нашей основной бизнес-задачи: обеспечения потребителей высокотехнологичными и качественными вяжущими материалами. В то же время это и задача национального масштаба, ведь от того, насколько успешно развивается битумная отрасль, в конечном итоге зависит то, насколько современными и качественными будут российские дороги", - отметил генеральный директор компании "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Завершение работ на установке также значительно снизит уровень воздействия производства на окружающую среду из-за отказа от потребления оборотной воды для охлаждения системы. Вместо нее в замкнутом контуре будет использоваться антифриз. Кроме того, на 66% сократится потребление технологического топлива и на 90% - пара. Этого удастся достичь за счет замены паровых насосов на современные электрические.

О компании

"Газпромнефть - Битумные материалы" - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Объем реализации продукции в 2016 году составил 1,88 млн тонн. Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии. Компания осуществляет поставки битумных материалов в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами транспорта. Битумные материалы производства Омского НПЗ, помимо Сибирского Федерального округа, традиционно поставляются на Дальний Восток, Урал и в страны Средней Азии.

Модернизация ОНПЗ

Программа модернизации реализуется на Омском нефтезаводе с 2008 года. Результатом первого этапа программы стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию ОНПЗ превысят 300 млрд рублей.

Проект строительства комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ входит в периметр второго этапа модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

Россия в настоящий момент реализует программу технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов. Для этого в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Первоначально окончательным сроком модернизации был установлен 2015 год, но затем он был перенесен на 2020 год, в том числе из-за резкого падения маржинальности переработки в России.