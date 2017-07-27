Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cербская "дочка" "Газпром нефти" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 4 раза

Экономика и бизнес ТЭК
27 июля, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

"Газпром нефть" владеет 56% акций NIS

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сербская NIS ("Нефтяная индустрия Сербии", дочернее предприятие "Газпром нефти") в I полугодии 2017 года увеличила чистую прибыль, рассчитанную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в четыре раза, до 12,4 млрд динаров ($138 млн). Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA составил 22,5 млрд динаров ($220 млн), что на 71% больше, чем в январе-июне 2016 года.

"Финансовые результаты NIS в первом полугодии этого года демонстрируют уверенную положительную динамику. В отчетном периоде в развитие NIS мы инвестировали 10 млрд динаров, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы продолжим наращивать инвестиции: компания входит в активную фазу второго этапа модернизации нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Уверен, что новые проекты развития и дальнейшее повышение эффективности бизнеса обеспечат укрепление позиций NIS на энергетическом рынке Балканского региона", - сказал генеральный директор сербской компании Кирилл Тюрденев.

Объем добычи нефти и газа в первом полугодии 2017 года сократился по сравнению с январем июнем прошлого года на 6,8% и составил 692 тыс. условных тонн. Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ компании снизился на 8,6%, до 1,6 млн тонн. Общий объем реализации нефтепродуктов достиг 1,6 млн тонн, при этом розничные продажи в Сербии возросли на 2% относительно первого полугодия 2016 года.

Обязательства группы NIS по уплате налогов и прочих отчислений в государственный бюджет составили 80,3 млрд динаров, что на 5% превысило показатель первого полугодия 2016 года.

О компании

Принадлежащая "Газпром нефти" сербская NIS - вертикально интегрированная энергетическая компания, работающая на рынке Юго-Восточной Европы.

Основные направления деятельности - разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация широкого спектра нефтепродуктов.

"Газпром нефть" владеет 56% акций NIS.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Полеты с неограниченными возможностями
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
В Подмосковье ликвидированы три этнических преступных группы
4
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
5
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама