Cербская "дочка" "Газпром нефти" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 4 раза

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сербская NIS ("Нефтяная индустрия Сербии", дочернее предприятие "Газпром нефти") в I полугодии 2017 года увеличила чистую прибыль, рассчитанную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в четыре раза, до 12,4 млрд динаров ($138 млн). Об этом говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA составил 22,5 млрд динаров ($220 млн), что на 71% больше, чем в январе-июне 2016 года.
"Финансовые результаты NIS в первом полугодии этого года демонстрируют уверенную положительную динамику. В отчетном периоде в развитие NIS мы инвестировали 10 млрд динаров, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы продолжим наращивать инвестиции: компания входит в активную фазу второго этапа модернизации нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Уверен, что новые проекты развития и дальнейшее повышение эффективности бизнеса обеспечат укрепление позиций NIS на энергетическом рынке Балканского региона", - сказал генеральный директор сербской компании Кирилл Тюрденев.
Объем добычи нефти и газа в первом полугодии 2017 года сократился по сравнению с январем июнем прошлого года на 6,8% и составил 692 тыс. условных тонн. Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ компании снизился на 8,6%, до 1,6 млн тонн. Общий объем реализации нефтепродуктов достиг 1,6 млн тонн, при этом розничные продажи в Сербии возросли на 2% относительно первого полугодия 2016 года.
Обязательства группы NIS по уплате налогов и прочих отчислений в государственный бюджет составили 80,3 млрд динаров, что на 5% превысило показатель первого полугодия 2016 года.
Принадлежащая "Газпром нефти" сербская NIS - вертикально интегрированная энергетическая компания, работающая на рынке Юго-Восточной Европы.
Основные направления деятельности - разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация широкого спектра нефтепродуктов.
"Газпром нефть" владеет 56% акций NIS.