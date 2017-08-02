Россия за 7 месяцев увеличила экспорт нефти на 1,5%, до 162,6 млн т

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в январе-июле 2017 г. увеличился на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего годом и достиг 162,6 млн т. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В июле экспорт нефти составил 22,89 млн т. В дальнее зарубежье экспорт вырос на 3%, до 151,9 млн тонн. Вместе с тем экспорт российской нефти в Белоруссию за семь месяцев сократился на 16,2% - до 10,67 млн т. В июле Россия экспортировала по этому направлению 1,67 млн т нефти.

На внутренний рынок было поставлено 166 млн т нефти, что на 1,4% больше, чем годом ранее.