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Запасов нефти "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" хватит как минимум на 50 лет

Экономика и бизнес ТЭК
7 августа, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах

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Нефтедобывающий промысел "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", ЯНАО

Нефтедобывающий промысел "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", ЯНАО

© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Существующие запасы нефти "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" (входит в структуру "Газпром нефти") смогут обеспечить добычу нефти предприятием еще как минимум в течение ближайших 50 лет. Об этом сообщает "Газпром нефть".

"При сохранении уровня ежегодного производства имеющееся извлекаемое ресурсное обеспечение предприятия позволит добывать сырье в течение ближайших 50 лет", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что расчет выполнен с учетом перспективы изучения новых лицензионных участков и развития крупного проекта "отдаленная группа месторождений", который обеспечит существенный прирост нефти "Газпромнефть-ННГ" с 2018 года.

Для достижения этих целей компания намерена искать и внедрять новые технологии освоения остаточных извлекаемых запасов, объем которых сейчас превышает 330 млн тонн. "Почти 40% данного объема имеет экономическое обоснование, эффективные технологические решения и может разрабатываться уже сегодня", - отмечается в материалах "Газпром нефти".

АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. За 2016 год предприятие обеспечило восполнение ресурсной базы месторождений на 216%. Суммарная добыча углеводородного сырья за 2016 год составила 9,94 млн тонн н. э.

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