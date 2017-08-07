Запасов нефти "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" хватит как минимум на 50 лет

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Существующие запасы нефти "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" (входит в структуру "Газпром нефти") смогут обеспечить добычу нефти предприятием еще как минимум в течение ближайших 50 лет. Об этом сообщает "Газпром нефть".
"При сохранении уровня ежегодного производства имеющееся извлекаемое ресурсное обеспечение предприятия позволит добывать сырье в течение ближайших 50 лет", - говорится в сообщении.
В компании подчеркивают, что расчет выполнен с учетом перспективы изучения новых лицензионных участков и развития крупного проекта "отдаленная группа месторождений", который обеспечит существенный прирост нефти "Газпромнефть-ННГ" с 2018 года.
Для достижения этих целей компания намерена искать и внедрять новые технологии освоения остаточных извлекаемых запасов, объем которых сейчас превышает 330 млн тонн. "Почти 40% данного объема имеет экономическое обоснование, эффективные технологические решения и может разрабатываться уже сегодня", - отмечается в материалах "Газпром нефти".
АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. За 2016 год предприятие обеспечило восполнение ресурсной базы месторождений на 216%. Суммарная добыча углеводородного сырья за 2016 год составила 9,94 млн тонн н. э.