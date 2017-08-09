Омский НПЗ компании "Газпром нефть" признан крупнейшим инвестором региона

ОМСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпромнефть-ОНПЗ" признана крупнейшим инвестором Омской области за 2016 год, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Министерства экономики.

"Омский нефтезавод был признан крупнейшим инвестором региона, диплом за активную инвестиционную деятельность в 2016 году вручил губернатор Омской области Виктор Назаров", - уточнили в региональном министерстве.

На ОНПЗ ТАСС уточнили, что статус крупнейшего инвестора был присвоен благодаря реализации в 2016 году проектов масштабной модернизации предприятия - вводу в эксплуатацию автоматизированного терминала по приготовлению и отгрузке сжиженных углеводородных газов, строительству парка реактивного топлива, реконструкции установки регенерации серной кислоты (РОСК), запуску главной подстанции.

Общую сумму инвестиций за 2016 год представитель нефтезавода затруднился назвать. "Многие проекты реализуются по несколько лет, поэтому вычленить какую-либо цифру достаточно сложно", - сказал собеседник агентства.

Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется "Газпром нефтью" с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию ОНПЗ превысят до 2020 года 300 млрд рублей.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.