"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРП

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Хантос" в первом полугодии 2017 года увеличил на 91% количество скважин с горизонтальным многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) - с 36 до 69 штук, сообщает компания.

Гидравлический разрыв пласта является способом интенсификации добычи нефти. Многостадийный ГРП обеспечивает многократное увеличение зоны охвата одной скважиной.

Компания также продолжает работу по исследованию новых залежей на месторождениях. В 2017 году после проведения исследований и сейсморазведки на Орехово-Ермаковском месторождении были открыты две новые залежи, которые относятся к структурному типу и до этого не стояли на госбалансе. До конца года предприятие планирует провести работы для их вовлечения в разработку.

"Газпромнефть-Хантос" также завершил испытания нового отечественного бурового раствора. За счет его использования зафиксировано сокращение объема отходов бурения на 25%. Смесь на основе формиата калия позволяет обеспечить необходимое укрепление стенки ствола скважины, склонной к обрушению, без применения высоких концентраций утяжеляющих реагентов, а также повышает ингибирующие характеристики каждого интервала скважины.

"В этом году основная задача предприятия - максимальная экономическая эффективность производственной деятельности. По каждому процессу, участвующему в цепочке добычи, разработаны и реализуются мероприятия, направленные на снижение себестоимости одной тонны нефти. Сделан упор на усовершенствование и удешевление технологий для вовлечения в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Доктор.

"Газпромнефть-Хантос" ведет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 2005 года и является одним из основных добывающих дочерних предприятий компании "Газпром нефть". В 2016 году компания добыла 15,4 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 3% больше показателя 2015 года.