Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРП

Экономика и бизнес ТЭК
10 августа, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Гидравлический разрыв пласта является способом интенсификации добычи нефти

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Хантос" в первом полугодии 2017 года увеличил на 91% количество скважин с горизонтальным многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) - с 36 до 69 штук,  сообщает компания.

Гидравлический разрыв пласта является способом интенсификации добычи нефти. Многостадийный ГРП обеспечивает многократное увеличение зоны охвата одной скважиной.

Компания также продолжает работу по исследованию новых залежей на месторождениях. В 2017 году после проведения исследований и сейсморазведки на Орехово-Ермаковском месторождении были открыты две новые залежи, которые относятся к структурному типу и до этого не стояли на госбалансе. До конца года предприятие планирует провести работы для их вовлечения в разработку.

"Газпромнефть-Хантос" также завершил испытания нового отечественного бурового раствора. За счет его использования зафиксировано сокращение объема отходов бурения на 25%. Смесь на основе формиата калия позволяет обеспечить необходимое укрепление стенки ствола скважины, склонной к обрушению, без применения высоких концентраций утяжеляющих реагентов, а также повышает ингибирующие характеристики каждого интервала скважины.

"В этом году основная задача предприятия - максимальная экономическая эффективность производственной деятельности. По каждому процессу, участвующему в цепочке добычи, разработаны и реализуются мероприятия, направленные на снижение себестоимости одной тонны нефти. Сделан упор на усовершенствование и удешевление технологий для вовлечения в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Доктор.

"Газпромнефть-Хантос" ведет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 2005 года и является одним из основных добывающих дочерних предприятий компании "Газпром нефть". В 2016 году компания добыла 15,4 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 3% больше показателя 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет
2
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
3
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
4
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
5
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
6
Специалист по кибербезопасности: российские технологии — наше конкурентное преимущество
7
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама