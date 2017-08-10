"Газпром нефть" примет решение о промежуточных дивидендах после стабилизации рынка нефти

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" примет решение о выплате промежуточных дивидендов после стабилизации нефтяного рынка, предпосылки к этому есть, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Как только мы убедимся, что рынок стабилизировался, а к этому есть предпосылки, признаки стабилизации рынка, как только в этом убедимся, мы примем окончательное, осознанное решение. Пока такого решения не приняли, но такие варианты рассматриваются", - сказал он.

По словам Янкевича, компания рассчитывает, что размер дивидендов "Газпром нефти" в дальнейшем будет расти.

На дивиденды по итогам 2016 года "Газпром нефть" направила 50,64 млрд рублей. Таким образом, выплаты соответствует 25,3% от чистой прибыли группы по МСФО, которая по итогам 2016 года составила 200,2 млрд рублей. По итогам 2015 года на дивиденды было направлено 30,7 млрд рублей.

При этом в прошлом году "Газпром нефть" отказалась от промежуточных дивидендов, которые платила с 2013 года.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании.