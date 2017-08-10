"Газпром нефть" планирует сохранить свободный денежный поток во втором полугодии 2017 г.

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает, что свободный денежный поток компании сохранится на текущем уровне во втором полугодии 2017 года, сказал в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
"Ожидаем по второму полугодию тот же свободный денежный поток (как и в первом полугодии)", - сказал он.
По его словам, в первом полугодии свободный денежный поток составил 27 млрд рублей. При этом он сообщил, что в первом квартале этот показатель был небольшим, но в отличие от предыдущего периода положительным.
Кроме того, Янкевич заметил, что "Газпром нефть" сохраняет уровень прогноза по объему капитальных затрат в 2017 году - около 5,8 млрд долларов, - хотя не исключил, что прогноз впоследствии может быть пересмотрен.