"Газпром нефть" может восстановить уровень добычи нефти на зрелых месторождениях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возвращение уровня добычи на зрелых месторождениях "Газпром нефти" будет экономически целесообразным в случае выхода России из сделки ОПЕК+, сказал в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Да, экономически эту добычу будет целесообразно восстановить", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" выполняет условия соглашения по сокращению добычи нефти, снижая объем извлечения нефти за счет старых месторождений, где добыча не такая эффективная, как на новых. При этом эксперты ранее говорили, что по ряду месторождений компании сокращали добычу на нерентабельных месторождениях.

В конце прошлого года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года, сейчас обсуждается возможность ее дальнейшей пролонгации.