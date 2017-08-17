Совместное предприятие "Газпром нефти", Газпромбанка и Mubadala ликвидируется

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Западно-Сибирский инвестиционный консорциум" (СП "Газпром нефти", Газпромбанка, РФПИ и арабского фонда Mubadala) подал уведомление о принятии решения о ликвидации в ИФНС по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа, следует из базы данных "СПАРК".

СП было создано в августе 2016 года для участия в аукционах на участки российских недр, в частности, оно интересовалось Эргинским нефтяным месторождением, но так и не подало заявку. В июле 2017 года право разработки месторождения получила "Роснефть".

В прошлом году консорциум РФПИ и Mubadala лоббировал изменение условий аукциона на Эргинское месторождение, предлагая внести специальные условия по привлечению миноритарного партнера, которым в итоге должен был стать арабский фонд. Провести поправки не удалось, и в качестве нового интересанта на месторождение был заявлен "Западно-Сибирский инвестиционный консорциум" - расширенный состав предыдущей коалиции, к которому примкнули "Газпром нефть" и Газпромбанк.