Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосбиржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти"

Экономика и бизнес ТЭК
21 августа, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 30 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московская биржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти" серии 002P и объемом до 50 млрд рублей. Об этом сообщает "Газпром нефть".

Программе присвоен номер 4-00146-А-002З-02Е. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет, бумаги могут размещаться на срок до года.

"Размещение биржевых облигаций с коротким сроком погашения - новая практика для российского корпоративного сектора, которую тестирует компания. С регистрацией программы "Газпром нефть" расширяет набор инструментов краткосрочного финансирования: мы рассматриваем возможность размещения "коротких" облигаций в качестве дополнительного казначейского инструмента для преодоления кассовых разрывов и сможем воспользоваться этой опцией в случае появления у компании соответствующих потребностей", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Программа выпуска годовых облигаций объемом до 50 млрд рублей была утверждена советом директоров "Газпром нефти" 10 июля.

Ранее в августе "Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд рублей со сроком погашения семь лет. Как сообщалось в пресс-релизе компании, ставка купона определена на уровне 8,25% годовых, купонный период составляет шесть месяцев.

В апреле "Газпром нефть" разместила облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через пять лет с даты начала размещения. Тогда Янкевич отметил, что первое рыночное размещение облигаций в 2017 году было отмечено высоким интересом инвестиционного сообщества, а также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.

В настоящее время в обращении также находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 95 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Полное солнечное затмение в США. Видеотрансляция
7
Число пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до 45
Темы дня
Новости партнеров
Реклама