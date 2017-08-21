Мосбиржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московская биржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти" серии 002P и объемом до 50 млрд рублей. Об этом сообщает "Газпром нефть".
Программе присвоен номер 4-00146-А-002З-02Е. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет, бумаги могут размещаться на срок до года.
"Размещение биржевых облигаций с коротким сроком погашения - новая практика для российского корпоративного сектора, которую тестирует компания. С регистрацией программы "Газпром нефть" расширяет набор инструментов краткосрочного финансирования: мы рассматриваем возможность размещения "коротких" облигаций в качестве дополнительного казначейского инструмента для преодоления кассовых разрывов и сможем воспользоваться этой опцией в случае появления у компании соответствующих потребностей", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
Программа выпуска годовых облигаций объемом до 50 млрд рублей была утверждена советом директоров "Газпром нефти" 10 июля.
Ранее в августе "Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд рублей со сроком погашения семь лет. Как сообщалось в пресс-релизе компании, ставка купона определена на уровне 8,25% годовых, купонный период составляет шесть месяцев.
В апреле "Газпром нефть" разместила облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через пять лет с даты начала размещения. Тогда Янкевич отметил, что первое рыночное размещение облигаций в 2017 году было отмечено высоким интересом инвестиционного сообщества, а также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.
В настоящее время в обращении также находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 95 млрд рублей.