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"Газпромнефть-Аэро" увеличит поставки авиатоплива на Чукотку на 50%

Экономика и бизнес ТЭК
23 августа, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Компания начала поставлять в аэропорты Чукотского автономного округа авиационное топливо, которое предназначено для использования в 2018 году

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" начала поставлять авиационное топливо в аэропорты Чукотского автономного округа в рамках "северного завоза", топливо предназначено для использования в 2018 году. Общий объем поставок авиакеросина составит 14,5 тыс. тонн, что на 50% больше аналогичного объема в прошлом году. Об этом сообщает компания.

Первая партия топлива объемом 8,5 тыс. тонн уже доставлена водным транспортом в морские порты Певек и Анадырь. Вторая партия прибудет в порты региона через месяц.

"Воздушный транспорт в Чукотском автономном округе является основной частью транспортной системы региона. В I полугодии 2017 года общий объем реализации авиатоплива в регионе составил около 5 тыс. тонн, что на 6% превышает показатели I полугодия 2016 года. В рамках "северного завоза" мы принимаем меры для бесперебойного обеспечения топливом аэропортов региона, рассчитывая на дополнительное увеличение грузопассажирских перевозок на Чукотку. Стратегия развития "Газпромнефть-Аэро" предполагает расширение бизнеса в регионах крайнего севера с растущим объемом внутренних авиационных перевозок", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Топливо поставляется с Омского нефтеперерабатывающего завода по рекам Иртыш и Обь до Обской губы, и далее морскими танкерами по Северному морскому пути. Непосредственно в аэропорты Анадырь, Певек и Кепервеем авиакеросин поставляется автомобильным транспортом.

Компания '"Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", в 2016 году завершила сделку по приобретению 100% ООО "Чукотаэросбыт". Предприятие заправляет воздушные суда на трех топливозаправочных комплексах (ТЗК) в крупнейших аэропортах Чукотского автономного округа в городах - Анадырь, Певек и Кепервеем.

Общий объем инвестиций в модернизацию авиатопливной инфраструктуры аэродромов в 2016 году составил 17 млн руб., на 2017-2019 годы запланировано свыше 115 млн рублей. В числе ключевых направлений проекта модернизации - обновление технологического оборудования и внедрение автоматизированных производственных систем на всех трех ТЗК.

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