"Газпром нефть" подготовила активы к выпуску битума по новому стандарту Таможенного союза

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - компания "Газпромнефть - Битумные материалы" - завершил программу постановки на производство битумов по требованиям нового межгосударственного стандарта Таможенного Союза. Об этом сообщает компания.
Декларации соответствия получили Московский НПЗ, Омский НПЗ и НПЗ "Славнефть-ЯНОС" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти"). Для этого компания провела масштабную модернизацию производственных площадок, обновила оборудование, применила прогрессивные технологические решения, усилила контроль качества продукции.
Новый стандарт расширил методики оценки качественных характеристик битумов. "В соответствии с документом регламентируются не только стандартные параметры, такие как условные показатели вязкости и стойкость к высокотемпературным воздействиям, но и устойчивость битума к старению в процессе его транспортировки и при приготовлении асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении.
"Газпромнефть - Битумные материалы" - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Объем реализации продукции в 2016 году составил 1,88 млн тонн. Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии. Компания осуществляет поставки битумных материалов в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами транспорта. Битумные материалы производства Омского НПЗ, помимо Сибирского Федерального округа, традиционно поставляются на Дальний Восток, Урал и в страны Средней Азии.