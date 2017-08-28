"Газпром нефть" вложила 400 млн руб. в производство экологичного масла-пластификатора

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть-СМ" (оператор масляного бизнеса "Газпром нефти") начал выпускать на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) специализированное масло-пластификатор. Объем выпуска продукции составит до 17 тысяч тонн в год, инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Новый продукт предназначен для придания пластичности и гибкости каучукам, шинам, резинотехническим изделиям. Он соответствует международным экологическим требованиям и уже прошел соответствующую регистрацию в ЕС.
По словам генерального директора компании "Газпромнефть - смазочные материалы" Александра Трухана, "Газпром нефть" стала первой российской вертикально-интегрированной нефтяной компанией, начавшей выпуск пластификаторов европейского уровня.
"Это на 100% отечественный продукт, производящийся на территории России из российских компонентов по российским технологиям", - добавил он.
"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. Общий объем составляет свыше 500 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей в год.
На Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) действует комплекс по смешению, затариванию и фасовке масел суммарной ежегодной мощностью смешения и фасовки 300 тыс. тонн.