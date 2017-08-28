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"Газпром нефть" вложила 400 млн руб. в производство экологичного масла-пластификатора

Экономика и бизнес ТЭК
28 августа, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Новый продукт предназначен для придания пластичности и гибкости каучукам, шинам, резинотехническим изделиям

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть-СМ" (оператор масляного бизнеса "Газпром нефти") начал выпускать на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) специализированное масло-пластификатор. Объем выпуска продукции составит до 17 тысяч тонн в год, инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Новый продукт предназначен для придания пластичности и гибкости каучукам, шинам, резинотехническим изделиям. Он соответствует международным экологическим требованиям и уже прошел соответствующую регистрацию в ЕС.

По словам генерального директора компании "Газпромнефть - смазочные материалы" Александра Трухана, "Газпром нефть" стала первой российской вертикально-интегрированной нефтяной компанией, начавшей выпуск пластификаторов европейского уровня.

"Это на 100% отечественный продукт, производящийся на территории России из российских компонентов по российским технологиям", - добавил он.

"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. Общий объем составляет свыше 500 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей в год.

На Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) действует комплекс по смешению, затариванию и фасовке масел суммарной ежегодной мощностью смешения и фасовки 300 тыс. тонн.

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