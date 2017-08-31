Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тонн

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

За три года работы в качестве самостоятельного дочернего общества оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" реализовал 5,3 млн тонн битумов и свыше 206 тыс. тонн модифицированных вяжущих

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" (оператор битумного бизнеса "Газпром нефти") в 2017 году планирует увеличить объем реализации продукции до 2 млн тонн. Рост по сравнению с результатом 2016 года (1,88 млн тонн) составит 6,4%, сообщили ТАСС в компании.

"Прогноз по объему реализации битумов "Газпром нефтью" по итогам 2017 года превысит 2 млн тонн, премиальной продукции - 140 тыс. тонн", - сказали в компании.

В минувшую среду совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопрос об эффективности функционирования ООО "Газпромнефть - Битумные материалы".

За три года работы в качестве самостоятельного дочернего общества оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" реализовал 5,3 млн тонн битумов и свыше 206 тыс. тонн модифицированных вяжущих. Актуализированной стратегией "Газпром нефти" предусмотрено, что к 2025 году компания увеличит объем реализации премиальной битумной продукции вдвое по сравнению с 2016 годом - до более 200 тыс. тонн.

Ассортимент продукции "Газпромнефть - Битумных материалов" сейчас насчитывает 86 марок битумных материалов для дорожного, гражданского и аэродромного строительства. Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также в 14 зарубежных стран.

"Газпромнефть - Битумные материалы" владеет крупнейшим в России активом по производству полимерно-битумных вяжущих - Рязанским заводом битумных материалов. На его базе в 2016 году "Газпром нефть" открыла научно-исследовательский центр, начав изучать не только битумные материалы, но и асфальто-бетонные смеси. С вхождением в 2016 году в состав "Газпром нефти" завода "НОВА-Брит".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама