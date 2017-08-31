"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тонн

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" (оператор битумного бизнеса "Газпром нефти") в 2017 году планирует увеличить объем реализации продукции до 2 млн тонн. Рост по сравнению с результатом 2016 года (1,88 млн тонн) составит 6,4%, сообщили ТАСС в компании.
"Прогноз по объему реализации битумов "Газпром нефтью" по итогам 2017 года превысит 2 млн тонн, премиальной продукции - 140 тыс. тонн", - сказали в компании.
В минувшую среду совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопрос об эффективности функционирования ООО "Газпромнефть - Битумные материалы".
За три года работы в качестве самостоятельного дочернего общества оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" реализовал 5,3 млн тонн битумов и свыше 206 тыс. тонн модифицированных вяжущих. Актуализированной стратегией "Газпром нефти" предусмотрено, что к 2025 году компания увеличит объем реализации премиальной битумной продукции вдвое по сравнению с 2016 годом - до более 200 тыс. тонн.
Ассортимент продукции "Газпромнефть - Битумных материалов" сейчас насчитывает 86 марок битумных материалов для дорожного, гражданского и аэродромного строительства. Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также в 14 зарубежных стран.
"Газпромнефть - Битумные материалы" владеет крупнейшим в России активом по производству полимерно-битумных вяжущих - Рязанским заводом битумных материалов. На его базе в 2016 году "Газпром нефть" открыла научно-исследовательский центр, начав изучать не только битумные материалы, но и асфальто-бетонные смеси. С вхождением в 2016 году в состав "Газпром нефти" завода "НОВА-Брит".