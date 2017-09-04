"Газпром нефть" поручится за "дочку" в сделке по покупке 25% акций в СП с Repsol

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" принял решение выдать гарантию поручительства своей дочерней компании "Газпромнефть-Нефтесервис", которая приобретает 25,02% акций в "Евротэк-Югра" - совместном предприятии с испанской Repsol Exploracion Karabashsky B.V., следует из материалов компании.
Договор также предусматривает переуступку прав требований по договору займа, заключенному между "Евротэк-Югра" и Repsol Exploracion Karabashsky B.V., и право последующего увеличения доли "дочки" "Газпром нефти" в СП на 24,95%. То есть "Газпромнефть-Нефтесервис" может увеличить долю в СП до 49,97%.
"Газпром нефть" ранее сообщала, что приобрела 25% в компании "Евротэк-Югра" и получила право увеличить долю до 50%.
"Евротэк-Югра" владеет семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в ХМАО.
Repsol - одна из ведущих публичных нефтегазовых компаний в мире - ведет производственную деятельность более чем в 40 странах. Основные виды деятельности включают: геологоразведку, добычу нефти и газа, переработку, транспортировку, производство нефтехимической продукции, управление заправочными станциями и разработку новых источников энергии.