"Газпром нефть" подаст иск о взыскании ущерба по договору о поставке молоди осетра

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" направило в следственные органы заявление о признании себя потерпевшей стороной по делу о поставке молоди осетра, планирует подать иск о взыскании ущерба. Об этом ТАСС сообщили в дочернее структуре компании "Газпромнефть-Хантос".
"В настоящее время "Газпромнефть-Хантос" направил в следственные органы заявление о признании себя потерпевшей стороной, а также планирует подачу искового заявления о взыскании убытков, понесенных в связи с ненадлежащим исполнением договора", - сказали ТАСС в компании, отвечая на вопрос о возможном задержании одного из топ-менеджеров.
Во вторник информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что в Югре задержан один из топ-менеджеров ООО "Газпромнефть-Хантос" Виталий Бухтояров, в зону ответственности которого входит юридическая сфера деятельности компании. Издание утверждает, что его задержание связано с "рыбным делом", по которому возбуждено уголовное производство по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями во время поставок молоди сибирского осетра в реки Обь - Иртышского бассейна.
По информации компании, в 2015 году "Газпромнефть-Хантос" взял на себя обязательства по выпуску в реку Иртыш более 265 тыс. мальков сибирского осетра. На основе конкурсных процедур, проведенных предприятием, с тюменским индивидуальным предпринимателем был заключен договор на поставку необходимого количества молоди осетра.
Мероприятие по зарыблению прошло в присутствии сотрудника регионального управления Федерального агентства по рыболовству. Подписанный представителем Росрыболовства акт стал основанием для оплаты работ со стороны "Газпромнефть-Хантоса", утверждают в компании.
"ООО "Газпромнефть-Хантос" заинтересовано в установлении всех обстоятельств уголовного дела и оказывает полное содействие следствию", - подчеркнули в компании.