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"Газпром нефть" увеличила прогноз по потенциалу добычи на Новопортовском месторождении

Экономика и бизнес ТЭК
20 сентября, 11:03 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует добыть на Новопортовском месторождении в 2017 году порядка 6 млн тонн нефти, при этом компания увеличила прогноз по потенциалу добычи нефти в Новом порту до 10 млн тонн, следует из выступления первого заместителя главы "Газпром нефти" Вадима Яковлева на Тюменском нефтегазовом форуме.

"В этом году добудем около 6 млн тонн и дальше будем увеличивать добычу в потенциале до 10 млн тонн", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на рост добычи, проект остается безопасным для окружающей среды и для обитающих там тюленей. "Мы видим, что тюлени себя спокойно чувствуют, отдыхают вокруг нефтяной платформы", - заметил Яковлев.

Ранее он сообщал, что "Газпром нефть" готовится к принятию решения об увеличении прогноза предельной добычи нефти на Новопортовском месторождении до 8 млн тонн с 5,5 - 6 млн тонн. Этот уровень добычи будет достигнут к 2020 году. По его словам, уже в этом году компания планирует выйти на уровень добычи в 5,5 млн тонн.

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Его извлекаемые запасы превышают 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры - в 250 км к северу от города Надым и в 30 км от побережья Обской губы.

Новый сорт нефти, получивший название Novy Port, по своим свойствам относится к категории средней плотности. При этом он содержит меньше серы, чем российская смесь Urals.

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