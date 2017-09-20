"Лукойл" в декабре анонсирует стратегию на 10 лет

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"Политика 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в декабре 2017 года анонсирует новую десятилетнюю стратегию компании, сообщил член правления "Лукойла", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.
"В декабре анонсируем стратегию на десять лет", - сказал он.
В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, а в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.
Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.
Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 г., но отложила разработку документа из-за падения цен на нефть.