"Лукойл" в декабре анонсирует стратегию на 10 лет

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в декабре 2017 года анонсирует новую десятилетнюю стратегию компании, сообщил член правления "Лукойла", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.

"В декабре анонсируем стратегию на десять лет", - сказал он.

В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, а в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.

Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.

Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 г., но отложила разработку документа из-за падения цен на нефть.