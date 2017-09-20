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"Лукойл" в декабре анонсирует стратегию на 10 лет

Экономика и бизнес ТЭК
20 сентября, 11:07 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Компания ранее планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 г., но отложила разработку документа из-за падения цен на нефть

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в декабре 2017 года анонсирует новую десятилетнюю стратегию компании, сообщил член правления "Лукойла", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.

"В декабре анонсируем стратегию на десять лет", - сказал он.

В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, а в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.

Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.

Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 г., но отложила разработку документа из-за падения цен на нефть.

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