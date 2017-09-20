"Газпром нефть" ведет переговоры по новой льготе для "Салым петролеум девелопмент"

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" ведет переговоры с Минфином и Минэнерго по новой льготе для "Салым петролеум девелопмент" (СПД, совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell), сообщил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Наиболее реалистичным вариантом является применение понижающего коэффициента по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - ТАСС). Мы находимся в диалоге с Минфином, с Минэнерго о том, как обосновать величину такого понижающего коэффициента. Рассчитываем, что наше понимание применения коэффициента является наиболее реалистичным механизмом", - сказал он.
По словам Яковлева, следующим шагом для компании станет обоснование величины коэффициента, вопросы администрирования и понимания того, как отделять дополнительно добытую нефть, к которой должна применяться пониженная ставка.
Кроме того, Яковлев прокомментировал возможность участия СПД в пилотном проекте об НДД:
"(При текущей) добыче на предприятиях "Салым петролеум девелопмент" мы не можем идти в состав пилотных проект в силу того, что квота ограничена 15 млн тонн на всю отрасль, а только в Салыме общий объем добычи составляет около 6 млн тонн", - отметил первый замглавы компании.
"Рассчитываем на поддержку этого предложения. Если этот вариант является по каким-то причинам нереалистичным, тогда рассчитываем на встречные предложения всех министерств, чтобы мы получили возможность дальнейшей реализации этого проекта и нам не пришлось бы закрывать успешный технологический проект ", - добавил он.