"Лукойл" предлагает снизить пошлины на оборудование для освоения нетрадиционных источников

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" предлагает обеспечить дополнительные меры стимулирования освоения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - в частности, снизить пошлину на ввозимое оборудование для освоения нетрадиционных источников углеводородов, которое не производится в РФ. Об этом заявил на Тюменском нефтегазовом форуме старший вице-президент "Лукойла" по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров.
"Необходимо создать комплекс дополнительных мер - снижение экспортной пошлины на ввозимое оборудование, используемое при освоении нетрадиционных источников углеводородного сырья, аналоги которого не производится в России", - сказал он.
По словам Шамсуарова, также необходимо обеспечить государственную поддержку разработки и внедрения инновационных наукоемких технологий освоения месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов, а также применить вычет из НДПИ затрат на геологоразведку (поисковое бурение и сейсморазведка 2D и 3D).
"Применение льгот в налогообложении при освоении ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы - прим. ред.) положительно повлияло на инновационную и инвестиционную деятельность компании, помогает активнее вовлекать ТРИЗ в разработку", - отметил старший вице-президент компании.
"Я бы хотел обратиться к губернатору Тюменской области и министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому с просьбой поддержать наши инициативы на уровне правительства, поскольку их реализация будет способствовать расширению диапазона вовлекаемых в разработку нефтяными компаниями ТРИЗов и позволит не только продолжить наращивание объемов добычи углеводородов, но и приведет к созданию дополнительных рабочих мест", - заключил Шамсуаров.