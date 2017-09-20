Минэнерго считает разумной просьбу о льготе для "Салым Петролеум", подсчитает эффект

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России считает разумной просьбу "Газпром нефти" о новой льготе для "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД, совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell), но прежде нужно подсчитать эффект для бюджета от введения льготы. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму.

"Как форма - разумная. (С другой стороны), с точки зрения, как выпадающие доходы бюджета будут компенсированы в перспективе увеличением объема добычи и технологиями - это самый сложный этап разговора между нефтяниками и финансистами", - сказал замминистра.

При этом он подтвердил, что включение "Салым Петролеум" в пилотный проект по налогу на добавленный доход (НДД) обсуждалось и до сих пор остается возможным решением вопроса стимуляции добычи в этом проекте.

"Как проект - может быть включен. Ограничений по количеству участников нет. Весь вопрос, чтобы это преследовало основную цель - механизма отработки НДД и системы налогообложения. Если это их устраивает, то добро пожаловать", - отметил Молодцов.

Как сообщалось, "Газпром нефть" ведет переговоры с Минфином и Минэнерго по новой льготе для "Салым Петролеум Девелопмент". По словам первого заместителя генерального директора "Газпром нефти" Вадима Яковлева, наиболее реалистичным вариантом является применение понижающего коэффициента по НДПИ. При этом включение "Салым Петролеум" в пилотный проект по НДД он назвал нереалистичным из-за высокого уровня добычи на проекте.