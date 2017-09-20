Минэнерго считает разумной просьбу о льготе для "Салым Петролеум", подсчитает эффект

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России считает разумной просьбу "Газпром нефти" о новой льготе для "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД, совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell), но прежде нужно подсчитать эффект для бюджета от введения льготы. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму.
"Как форма - разумная. (С другой стороны), с точки зрения, как выпадающие доходы бюджета будут компенсированы в перспективе увеличением объема добычи и технологиями - это самый сложный этап разговора между нефтяниками и финансистами", - сказал замминистра.
При этом он подтвердил, что включение "Салым Петролеум" в пилотный проект по налогу на добавленный доход (НДД) обсуждалось и до сих пор остается возможным решением вопроса стимуляции добычи в этом проекте.
"Как проект - может быть включен. Ограничений по количеству участников нет. Весь вопрос, чтобы это преследовало основную цель - механизма отработки НДД и системы налогообложения. Если это их устраивает, то добро пожаловать", - отметил Молодцов.
Как сообщалось, "Газпром нефть" ведет переговоры с Минфином и Минэнерго по новой льготе для "Салым Петролеум Девелопмент". По словам первого заместителя генерального директора "Газпром нефти" Вадима Яковлева, наиболее реалистичным вариантом является применение понижающего коэффициента по НДПИ. При этом включение "Салым Петролеум" в пилотный проект по НДД он назвал нереалистичным из-за высокого уровня добычи на проекте.