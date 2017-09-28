Fitch улучшило прогноз по рейтингам "Газпрома" и "Газпром нефти" до "позитивного"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента "Газпрома" и "Газпром нефти" до "позитивного" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.

Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВВ-".