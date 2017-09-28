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Fitch улучшило прогноз по рейтингам "Газпрома" и "Газпром нефти" до "позитивного"

Экономика и бизнес ТЭК
28 сентября, 17:31 UTC+3

Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВВ-"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента "Газпрома" и "Газпром нефти" до "позитивного" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.

Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВВ-".

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