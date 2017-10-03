"Газпром нефть" намерена занять до 80% рынка катализаторов каталитического крекинга РФ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" рассчитывает в 2020 году занять порядка 70-80% рынка катализаторов каталитического крекинга России, на котором сейчас существенную долю занимают зарубежные производители. Об этом в интервью журналу "Газпром" сообщил генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев.
"По каталитическому крекингу (включая возможные модификации) наша цель - 70-80% рынка. Хотя объем производства позволит удовлетворить 100% потребностей российских предприятий", - сказал он.
По его словам, сейчас компания проектирует новый завод по производству катализаторов. Основной объем производства придется на катализатор каткрекинга - 15 тыс. т. в год. Кроме этого, компания намерена освоить выпуск катализаторов гидропроцессов в объеме 6 тыс. т. в год.
"Новый завод по производству катализаторов будет также располагаться в Омске. Срок пуска - третий квартал 2019 года. В 2020 г. выведем на промышленную эксплуатацию", - отметил Чембулаев.
Он также высоко оценил перспективы роста рынка каталитического каткрекинга в России. По прогнозам компании, в 2017 год спрос составит порядка 11,2 тыс. т, а в 2020 - уже 18,2 тыс. т.