Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" ведет со странами СНГ переговоры по продаже катализаторов для их НПЗ

Экономика и бизнес ТЭК
3 октября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Компания в ближайшее время разработает детальную маркетинговую стратегию по продвижению российских катализаторов за рубежом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" ведет переговоры с Казахстаном и другими странами СНГ по продаже им катализаторов российского производства для их нефтеперерабатывающих заводов, сказал генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев в интервью журналу "Газпром".

"Ведем переговоры с Казахстаном и в целом по СНГ. Но приоритетным все равно остается российский рынок. Здесь мы готовы к жесткой конкуренции с глобальными производителями. Наш успех зависит от успешности применяемых нами российских технологий. Опробовать их начинаем уже в текущем году", - сказал он.

По его словам, компания в ближайшее время разработает детальную маркетинговую стратегию по продвижению российских катализаторов за рубежом. "Мы видим преимущества наших продуктов перед западными аналогами и уверены в их качестве", - добавил он.

Кроме того, компания планирует предоставлять услуги по регенерации катализаторов, то есть будет получать отработанные катализаторы со сторонних предприятий и восстанавливать их на предприятиях "Газпром нефти". Чембулаев заметил, что ожидаемая потребность рынка в регенерации катализаторов - до 10 тыс. т в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама