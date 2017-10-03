"Газпром нефть" ведет со странами СНГ переговоры по продаже катализаторов для их НПЗ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" ведет переговоры с Казахстаном и другими странами СНГ по продаже им катализаторов российского производства для их нефтеперерабатывающих заводов, сказал генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев в интервью журналу "Газпром".
"Ведем переговоры с Казахстаном и в целом по СНГ. Но приоритетным все равно остается российский рынок. Здесь мы готовы к жесткой конкуренции с глобальными производителями. Наш успех зависит от успешности применяемых нами российских технологий. Опробовать их начинаем уже в текущем году", - сказал он.
По его словам, компания в ближайшее время разработает детальную маркетинговую стратегию по продвижению российских катализаторов за рубежом. "Мы видим преимущества наших продуктов перед западными аналогами и уверены в их качестве", - добавил он.
Кроме того, компания планирует предоставлять услуги по регенерации катализаторов, то есть будет получать отработанные катализаторы со сторонних предприятий и восстанавливать их на предприятиях "Газпром нефти". Чембулаев заметил, что ожидаемая потребность рынка в регенерации катализаторов - до 10 тыс. т в год.