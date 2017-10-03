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Минэнерго: российские компании могут создать консорциум по освоению баженовской свиты

Экономика и бизнес ТЭК
3 октября, 14:47 UTC+3

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил нефтесервисным компаниям войти в состав консорциума

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские компании могут создать консорциум по освоению месторождений баженовской свиты с трудноизвлекаемыми запасами, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"В начале сентября у нас было совещание в Ханты-Мансийске, на котором глава "Газпром нефти" Александр Дюков представил результаты работы по проекту "Бажен" и предложил институтам и нефтесервисным компаниям войти в состав консорциума по освоению баженовской свиты. Мы поддержали этот проект, и, думаю, в ближайшее время будет такой консорциум создаваться", - отметил он.

О Баженовской свите

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается ПАО "Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году.

Компания будет обкатывать технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные извлекаемые ресурсы которой составляют около 760 млн тонн. Ее разработку нефтяники называют "второй жизнью" для западносибирских месторождений. Добыча на Бажене сейчас составляет менее 1 млн тонн в год, но благодаря разработанным технологиям вырастет до 10 млн тонн к 2025 году, надеются в "Газпром нефти".

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

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