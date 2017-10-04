Филиал центра цифровых инноваций повысит эффективность производства на Омском НПЗ

ОМСК, 4 октября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Филиал Центра цифровых инноваций, который открылся в Омске, займется разработкой решений, призванных повысить эффективность производства Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ, принадлежит компании "Газпром нефть"). Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента по развитию дочерней компании "Газпром нефти" "Автоматика-сервис", на базе которой был создан филиал, Александр Рубштейн.

"На площадке омского технопарка промышленной автоматизации открылся филиал Центра цифровых инноваций. Он будет разрабатывать инновационные решения под нужды Омского НПЗ, которые обеспечат полный цифровой контроль производственных процессов и позволят существенно повысить эффективность работы по всей цепочке - от поступления нефти на НПЗ до поставки нефтепродуктов конечному потребителю", - сказал Рубштейн.

Он отметил, что сам технопарк занимается поиском подобных цифровых решений у сторонних разработчиков, в том числе российских, тестирует их и выносит заключение на предмет пригодности к внедрению на заводах "Газпром нефти". "Задача же Центра цифровых инноваций - собственные, не имеющие аналогов в мире разработки, которые будут созданы с учетом всех требований нефтеперерабатывающих производств компании", - отметил собеседник агентства.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.

В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.