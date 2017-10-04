Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" открыла на Сахалине месторождение с извлекаемыми запасами 70 млн т нефти

Экономика и бизнес ТЭК
4 октября, 17:58 дата обновления: 4 октября, 18:21 UTC+3

Геологические запасы данного месторождения составляют 250 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" открыло на шельфе Сахалина новое крупное нефтяное месторождение, извлекаемые запасы которого, по оценкам, могут составить 70-80 млн т. Об этом в сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы совсем недавно закончили строительство поисково-оценочной скважины на шельфе Сахалина, это северо-восточный участок шельфа, участок Аяшский. Мы провели испытания скважины, подтвердили нефтеносность, получили нефтяной приток. По оценкам, геологические запасы данного месторождения составляют 250 млн т., - сказал он. - Это крупные запасы, и уже сейчас мы можем уверенно говорить об открытии крупного нового нефтяного месторождения на шельфе Сахалина".

Глава компании добавил, что оценивать объем добычи можно будет после завершения геолого-разведочных работ и подготовки проекта освоения месторождения, однако "уже сейчас можно говорить об извлекаемых запасах в размере 70-80 млн т".

"Это означает, что на пике, на полке мы сможем добывать 5-6 млн т [в год] на данном месторождении", - заключил Дюкин, назвав цифру "достаточно серьезной".

Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта "Сахалин-3". Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв км. "Газпромнефть-Сахалин" завершил анализ геолого-геофизической информации, по результатам которого принято решение о выборе наиболее перспективных структур для проведения геологоразведочных работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
4
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
7
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама