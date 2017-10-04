"Газпром нефть" открыла на Сахалине месторождение с извлекаемыми запасами 70 млн т нефти

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" открыло на шельфе Сахалина новое крупное нефтяное месторождение, извлекаемые запасы которого, по оценкам, могут составить 70-80 млн т. Об этом в сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы совсем недавно закончили строительство поисково-оценочной скважины на шельфе Сахалина, это северо-восточный участок шельфа, участок Аяшский. Мы провели испытания скважины, подтвердили нефтеносность, получили нефтяной приток. По оценкам, геологические запасы данного месторождения составляют 250 млн т., - сказал он. - Это крупные запасы, и уже сейчас мы можем уверенно говорить об открытии крупного нового нефтяного месторождения на шельфе Сахалина".

Глава компании добавил, что оценивать объем добычи можно будет после завершения геолого-разведочных работ и подготовки проекта освоения месторождения, однако "уже сейчас можно говорить об извлекаемых запасах в размере 70-80 млн т".

"Это означает, что на пике, на полке мы сможем добывать 5-6 млн т [в год] на данном месторождении", - заключил Дюкин, назвав цифру "достаточно серьезной".

Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта "Сахалин-3". Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв км. "Газпромнефть-Сахалин" завершил анализ геолого-геофизической информации, по результатам которого принято решение о выборе наиболее перспективных структур для проведения геологоразведочных работ.