"Газпром нефть" и Saudi Aramco могут сотрудничать в сегментах upstream и downstream

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Saudi Aramco подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Следующим шагом может стать совместная разработка месторождений и взаимодействие в сфере нефтепереработки, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы решили начать с того, что более важно - соглашение и конкретная работа в области технологического развития, сотрудничества. Это позволит нам сделать уже следующий шаг - это может быть совместная разработка нефтегазовых месторождений, это может быть сотрудничество в переработке, маркетинге. Надо с чего-то начать, мы решили начать с технологического сотрудничества", - сказал Дюков.

В сообщении компании отмечается, что соглашение предполагает сотрудничество "Газпром нефти" и Saudi Aramco по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого диаметра. Стороны планируют обсудить перспективы сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также варианты применения инновационных решений в отрасли для решения широкого круга технологических задач.

Кроме того, отдельным направлением взаимодействия может стать организация обучения сотрудников на производственных предприятиях компаний.

Вместе с тем подписанный документ открывает возможности для сотрудничества в производстве оборудования для разработки нефтегазовых месторождений с возможностью локализации его производства в России или в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Компания является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует месторождения с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей (99% запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.