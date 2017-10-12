"Газпром нефть" начала выпускать новое судовое экотопливо по российской технологии

Биография Андрея ТурчакаБиографии и справки 12 октября, 13:55
Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продуктНовости партнеров 12 октября, 13:51
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") произвел первую партию нового судового топлива с улучшенными экологическими характеристиками по российской технологии, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".
"До конца текущего года ОНПЗ планирует отгрузить до 50 тыс. тонн экологичного судового топлива. Потенциал рынка оценивается в 158 тыс. тонн в год. Реализацией новой марки топлива занимается оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - компания "Газпромнефть Марин Бункер", - говорится в сообщении.
Новое топливо обладает минимальным содержанием серы - не более 0,1% - и подходит для применения в зонах контроля выбросов, куда входят Балтийское море, Северное море и пролив Ла-Манш. Суда в этих зонах должны использовать топливо с низким содержанием серы.
Технология производства малосернистого судового топлива из гидроочищенного вакуумного газойля каталитического крекинга разработана специалистами Омского НПЗ в 2016 году.
В компании отмечают, что производство нового судового топлива стало возможным благодаря проекту реконструкции объектов товарного производства, реализованному в рамках масштабной программы модернизации Омского НПЗ.