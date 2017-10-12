"Газпром нефть" начала выпускать новое судовое экотопливо по российской технологии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") произвел первую партию нового судового топлива с улучшенными экологическими характеристиками по российской технологии, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"До конца текущего года ОНПЗ планирует отгрузить до 50 тыс. тонн экологичного судового топлива. Потенциал рынка оценивается в 158 тыс. тонн в год. Реализацией новой марки топлива занимается оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - компания "Газпромнефть Марин Бункер", - говорится в сообщении.

Новое топливо обладает минимальным содержанием серы - не более 0,1% - и подходит для применения в зонах контроля выбросов, куда входят Балтийское море, Северное море и пролив Ла-Манш. Суда в этих зонах должны использовать топливо с низким содержанием серы.

Технология производства малосернистого судового топлива из гидроочищенного вакуумного газойля каталитического крекинга разработана специалистами Омского НПЗ в 2016 году.

В компании отмечают, что производство нового судового топлива стало возможным благодаря проекту реконструкции объектов товарного производства, реализованному в рамках масштабной программы модернизации Омского НПЗ.