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"Газпром нефть" проводит сбор заявок на выкуп 5-летних биржевых бондов на 20 млрд рублей

Экономика и бизнес ТЭК
16 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС
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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Газпром нефть" в понедельник с 11.00 до 15.00 мск проводит сбор заявок на выкуп пятилетних биржевых облигаций серии 001P-03R на 20 млрд рублей, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что размещение пройдет 23 октября. Организаторами выступят Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тыс. рублей.

Ранее в августе "Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд руб. со сроком погашения 7 лет. Как сообщалось в пресс- релизе компании, ставка купона определена на уровне 8,25% годовых, купонный период составляет 6 месяцев.

В апреле "Газпром нефть" разместила облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения. Тогда заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич сказал, что первое рыночное размещение облигаций в 2017 году было отмечено высоким интересом инвестиционного сообщества, а также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.

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