"Газпром нефть" планирует в 2018 г. увеличить в 2,5 раза количество СТО в Китае

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпромнефть-СМ" (входит в структуру "Газпром нефти") планирует в 2018 году расширить количество партнерских станций техобслуживания (СТО) в Китае почти в 2,5 раза. Об этом сообщает "Газпром нефть".
"В 2018 году в Китае начнут работу 10 новых независимых партнерских станций технического обслуживания G-Energy Service. Такое решение было принято компанией "Газпромнефть - СМ", оператором бизнеса масел "Газпром нефти", по результатам реализации на китайском рынке пилотного проекта, стартовавшего в конце 2015 года", - говорится в сообщении компании.
"Газпром нефть" отмечает, что за прошедший год в стране были открыты четыре станции - в Хочжоу, Шанхае, Чанчуне и Сюйчжоу. К настоящему моменту они суммарно обслужили более 3 тыс. клиентов, реализовав порядка 13 тонн смазочных материалов.
Самая крупная из действующих СТО находится в городе Хочжоу, она ежемесячно реализует около тонны смазочных материалов производства компании "Газпромнефть - СМ".
G-Energy Service - международный проект компании "Газпромнефть - СМ" по развитию сети независимых партнерских станций технического обслуживания.