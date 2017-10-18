"Газпром нефть" ожидает снижения объема переработки нефти в 2017г., до менее 40 млн тонн

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает снижения объема переработки нефти в текущем году, но в 2018 году будет рост, сообщил глава компании Александр Дюков журналистам в среду.
"Объем переработки будет чуть ниже, чем в прошлом году. Это вызвано работами по реконструкции, которые мы проводим на наших НПЗ, в следующем году ожидаем рост. Чуть меньше 40 млн тонн - это тот объем переработки, который мы планируем на этот год", - сказал он.