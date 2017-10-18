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Дюков: "Газпром нефть" в 2018 г. планирует утроить объем заимствований

Экономика и бизнес ТЭК
18 октября, 14:02 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Планируемый объем привлеченных средств в объеме 200-210 млрд рублей будет направлен на рефинансирование долга

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" планирует в 2018 году привлечь порядка 200-210 млрд рублей на рефинансирование долга. Это почти в три раза больше планов компании на 2017 года, которые составляют 77 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава компании Александр Дюков.

"200-210 млрд рублей", - сказал он и добавил, что в 2017 году заимствования составят порядка 77 млрд рублей.

Дюков также заметил, что средства от размещений компанией евробондов также будут направлены на рефинансирование долга.

Кроме того, он заметил, что капитальные затраты компании в 2018 году будут примерно на том же уровне, как и в 2017 году.

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