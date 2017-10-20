"Газпром нефть" вложит 24 млрд рублей в инфраструктуру проектов модернизации Омского НПЗ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром нефти" начал создавать инфраструктуру, предназначенную для эксплуатации ключевых комплексов второго этапа модернизации завода. Объем инвестиций в проект, который компания планирует завершить в 2020 году, составит более 24 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Новые объекты обеспечат функционирование установки первичной переработки нефти, комплекса глубокой переработки нефти и установки замедленного коксования.

"Общая территория строительства объектов инфраструктуры второго этапа программы модернизации ОНПЗ превысит 150 гектаров. Проект включает возведение систем электро- и энергоснабжения, строительство локального блока оборотного водоснабжения и факельной системы, возведение межцеховых коммуникаций и трубопроводов снабжения азотом и техническим воздухом", - сообщает компания.

Также будет построен комплекс химической очистки воды с применением ионообменной технологии, который позволит значительно снизить расход потребляемых водных ресурсов, сократить количество технических стоков и оптимизировать энергозатраты.

Первый этап работ подразумевает реконструкцию главной подстанции, мощность которой после ввода в эксплуатацию вырастет в полтора раза и составит 126 МВт. В компании отмечают, что это позволит не только покрыть потребности новых производственных комплексов, но и перераспределить электроэнергию на действующие промышленные объекты ОНПЗ.

"Развитие инфраструктуры Омского НПЗ - комплексный и технологически сложный проект. Он включает не только объекты, призванные обеспечивать работу новых установок, но и решения, которые позволят оптимизировать производственные процессы, связанные с эксплуатацией действующих мощностей и, как следствие, в целом повысить эффективность, безопасность работы Омского нефтеперерабатывающего завода", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

О заводе

"Газпромнефть-ОНПЗ", дочернее предприятие компании "Газпром нефть", - крупнейший по объему переработки и один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, топочный мазут, техническую серу и другую продукцию, востребованную на рынке.

"Газпром нефть" с 2008 года реализует на Омском НПЗ программу модернизации. В рамках первого этапа, который завершился в 2015 году, на ОНПЗ были построены и реконструированы ключевые технологические комплексы, позволившие предприятию полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, повысить энергоэффективность и снизить воздействие производства на окружающую среду. В настоящее время на заводе реализуются проекты второго этапа программы модернизации, целью которых является рост ключевых показателей эффективности нефтепереработки до уровня мировых отраслевых лидеров.