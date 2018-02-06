"Газпром" сохранил продажи газомоторного топлива в Краснодарском крае на уровне 2016 года

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Продажи газомоторного топлива на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) "Газпрома" в Краснодарском крае составила 44,8 млн куб. м - примерно столько же, сколько годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба компании "Газпром газомоторное топливо" (структура "Газпрома").

"По итогам 2017 года через сеть АГНКС "Газпром" в Краснодарском крае реализовано 44,8 млн куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2016 году на Кубани также было реализовано около 45 млн куб. м топлива.

По данным пресс-службы, к настоящему времени в регионе действуют 12 газонаполнительных компрессорных станций общей производительностью 105,6 млн куб. м природного газа в год, средняя загрузка станций составляет 42% (в среднем по РФ - 28%).