Новый ледокол "Александр Санников" укрепит лидерство "Газпром нефти" в Арктике

Новейший инновационный дизельный ледокол страны, способный за минуту совершить разворот на месте на 360 градусов и пройти ледовое поле двухметровой толщины, - "Александр Санников" отправляется из Санкт-Петербурга в первый арктический поход.

Судно построено на верфях в Выборге по заказу компании "Газпром нефть" для сопровождения танкеров в районе Северного морского пути и Новопортовского месторождения на полуострове Ямал. О том, что представляет собой "Александр Санников" и почему его появление является еще одним технологическим прорывом для нашей страны, - в материале ТАСС.

Дизель предпочли атому

Создатели "Александра Санникова" называют его самым технологичным судном в своем классе. На нем установлена инновационная система маневрирования в сплошном льду, которая позволяет при относительно небольшой мощности двигателя показывать лучшую ледопроходимость. Кроме того, на судне полностью автоматизировано управление энергообеспечением, что повышает эффективность его эксплуатации и обеспечивает до 40 дней автономной работы при экстремальных температурах в минус 50 градусов.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:00'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:00'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (940.95 KB) Аудио дорожка Ледокол "Александр Санников" © "Газпорм нефть"

На сегодняшний день количество дизельных ледоколов в России уже превышает число атомных в семь раз. Это обусловлено рядом преимуществ более маневренных судов. Длина "Александра Санникова" составляет 121,7 м, ширина главной палубы (включая отбойные конструкции) - 26 м. Для сравнения - современный атомный ледокол проекта "Сибирь" крупнее почти на треть. Однако большие габариты не означают лучшую эффективность. Новый ледокол "Газпром нефти" по эксплуатационным показателям не уступает атомным-гигантам и превосходит их за счет меньшего энергопотребления. Испытания показали, что при мощности в 22 МВт "Александр Санников" показывает аналогичную ледопроходимость с атомными ледоколами типа "Таймыр" и "Вайгач", которые тратят на ту же работу до 36 МВт (на треть больше энергии). Секрет нового судна в особой форме корпуса и трех динамичных двигателях, которые находятся в кормовой и носовой части. Такое техническое решение дает "Александру Санникову" преимущества в маневренности, а также позволяет преодолевать плотный лед со скоростью более 2-х узлов (4 км/ч), двигаясь как носом, так и кормой. На чистой воде ледокол может разгоняться до 16 узлов (30 км\ч). Кроме того, судно обладает низкой осадкой (до 8 метров) для работы на мелководье, где не пройдут большинство из атомных исполинов.

Еще одна важная особенность нового ледокола - работа по принципу "нулевого сброса": без каких-либо рисков для окружающей среды. Такой подход можно назвать новым стандартом для последующего развития транспортной инфраструктуры в Арктике, которая должна функционировать без нанесения вреда экологии. В случае с "Александром Санниковым" его система "жизнеобеспечения" устроена так, что все твердые и жидкие отходы хранятся на борту и утилизируются уже на берегу специальными службами.

Инвестиции на север

Россия сохраняет за собой позиции основного оператора в Арктике и планирует развивать по Северному морскому пути морское судоходство Европа - Азия, особенно с учетом отечественных проектов по добыче арктической нефти.

С приходом новых технологий несколько лет назад стало возможным освоение одного из крупнейших разрабатываемых нефтегазовых месторождений на полуострове Ямал - Новопортовского. Появление ледокола "Александр Санников" - это еще один технологический прорывов для повышения эффективности логистики по Северному морскому пути и поставок нефти через терминал "Ворота Арктики" - единственный в мире нефтеналивной терминал в пресных водах за Полярным кругом.

"Ворота Арктики" Отгрузка нефти через терминал "Ворота Арктики" началась в 2016 году: команду нефтяникам о начале загрузки первого танкера дал по видеосвязи лично президент России Владимир Путин.

По прогнозам "Газпром нефти" к 2030 году потребность рынка перевозок по Северному морскому пути увеличится на треть. К примеру, по итогам прошлого года активное освоение Новопортовского и Приразломного месторождений увеличило почти на треть количество бункеровок танкеров в Арктике. "Газпром нефть" делает ставку на создание собственного арктического флота. По заказу компании уже построены и эксплуатируются несколько танкеров. Следом за ледоколом "Александр Санников" будет введен в эксплуатацию второе ледокольное судно - "Андрей Вилькицкий". Оба они будут работать под российским флагом и обеспечат нашей стране новые возможности для транспортировки арктической нефти.

Развернуть Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения © "Газпром нефть" Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения © "Газпром нефть"

"Газпром нефть" продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на полуострове Ямал в районе Нового Порта и планирует достичь максимальной эффективности добычи и монетизации всех видов углеводородов, добываемых на полуострове. В рамках данной стратегии компания уже получила лицензию на поиск и оценку запасов нефти, конденсата и газа на участках Южно-Каменномысский, Южно-Новопортовский и Суровый.

Новопортовское месторождение Новопортовское месторождение - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

Сложность разработки запасов Новопортовского месторождения обуславливает наличие низкопроницаемых коллекторов, многочисленные тектонические нарушения, приводящие к высокой расчлененности залежей, мощная газовая шапка. Для достижения максимальной эффективности добычи высококачественной малосернистой ямальской нефти "Газпром нефть" развивает проекты по строительству горизонтальных и многоствольных скважин, а также многостадийного гидроразрыва пласта.

В 2016 году "Газпромнефть-Ямал" продлил право пользования недрами Новопортовского до 2150 года. На сегодняшний день это самый продолжительный срок действия лицензии в портфеле активов "Газпром нефти".