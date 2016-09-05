Рынок природного газа

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Более 3000 специалистов примут участие в работе VI Петербургского Международного Газового Форума для обсуждения будущего мировой газовой отрасли. В этом году традиционно пройдет Международный конгресс специалистов нефтегазовой индустрии, в рамках которого запланировано более 40 мероприятий – пленарных заседаний, конференций, круглых столов, семинаров-совещаний.
Деловую программу откроет пленарное заседание "Газовая отрасль: энергетическая основа мировой экономики" с участием Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, главой Uniper Клауса Шефера, Президентом и Председателем Правления Gasunie Ханом Феннема. Ожидается присутствие высшего руководства компаний OMV, GasTerra B.V., Wintershall.
Эксперты и аналитики обсудят актуальные темы, среди которых мировые тенденции и государственная политика в газовой отрасли, сжиженный природный газ и его доля в энергетическом балансе, газохимия, сервис и инфраструктура для отрасли, энергоэффективные технологии.
О развитии внутреннего рынка газа, механизмах рыночного ценообразования, проблеме неплатежей, новой тарифной политике ФАС России пойдет речь на круглом столе "Рынок природного газа России: проблемы и перспективы развития". С экспертным мнением выступит Президент НП "Российское газовое общество" Павел Завальный.