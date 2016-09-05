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Рынок природного газа

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Повестка Тема №1 - Рынок природного газа
5 сентября, 11:25 UTC+3
Материал из 1 страницы

Более 3000 специалистов примут участие в работе VI Петербургского Международного Газового Форума для обсуждения будущего мировой газовой отрасли. В этом году традиционно пройдет Международный конгресс специалистов нефтегазовой индустрии, в рамках которого запланировано более 40 мероприятий – пленарных заседаний, конференций, круглых столов, семинаров-совещаний.

Деловую программу откроет пленарное заседание "Газовая отрасль: энергетическая основа мировой экономики" с участием Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, главой Uniper Клауса Шефера, Президентом и Председателем Правления Gasunie Ханом Феннема. Ожидается присутствие высшего руководства компаний OMV, GasTerra B.V., Wintershall.

Эксперты и аналитики обсудят актуальные темы, среди которых мировые тенденции и государственная политика в газовой отрасли, сжиженный природный газ и его доля в энергетическом балансе, газохимия, сервис и инфраструктура для отрасли, энергоэффективные технологии.

О развитии внутреннего рынка газа, механизмах рыночного ценообразования, проблеме неплатежей, новой тарифной политике ФАС России пойдет речь на круглом столе "Рынок природного газа России: проблемы и перспективы развития". С экспертным мнением выступит Президент НП "Российское газовое общество" Павел Завальный. 

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