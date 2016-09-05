Теме импортозамещения на Петербургском Международном Газовом Форуме будет уделено пристальное внимание. Представители органов государственной власти, ПАО "Газпром", государственных компаний и крупнейших производителей оборудования в газовой отрасли обсудят вопросы государственной поддержки импортозамещения, инновационный потенциал газовой отрасли, текущие программы и новые возможности локализации производства на территории России.

Впервые в рамках Петербургского международного газового форума будет организована специализированная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли". На площади 1200 м2 более 30 предприятий-изготовителей представят порядка 50 образцов и макетов импортозамещающей продукции для нужд ПАО "Газпром", а также поделятся опытом производства высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли.