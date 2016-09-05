Развитие рынка газомоторного топлива

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С 4 по 7 октября Петербургский Международный Газовый Форум вновь станет площадкой для встречи участников газомоторной отрасли. В рамках конгрессных мероприятий состоятся прикладные конференции по ключевым аспектам использования компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива с участием представителей федеральных и региональных органов власти, производителей, а также ведущих российских и зарубежных экспертов.
На Международной конференции по перспективам развития рынка газомоторного топлива специалисты обсудят развитие международной и российской газомоторной инфраструктуры, законодательные аспекты рынка, а также проекты в области создания газозаправочной сети на территории Российской Федерации.
Международным опытом по использованию природного газа и создании условий для роста рынка газомоторного топлива поделятся партнеры Форума − Национальный газомоторный консорциум Италии (NGV Italy). Они представят серию конференций и круглых столов, сфокусированных на обсуждении достижений профильных компаний с участием итальянских и других международных экспертов. Кроме того, активное участие в обсуждении данной темы примут специалисты NGV Korea.